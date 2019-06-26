مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الأربعاء، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول 08:30

البراق تونس 10:00

الليبية اسطنبول 10:30

الراحلة طرابلس ملغية

الافريقية تونس 17:00

البراق طرابلس 18:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

البراق طرابلس 09:00

الراحلة طرابلس ملغية

البراق تونس 15:00

الافريقية اسطنبول 15:40

البراق طرابلس 17:10

الليبية اسطنبول 17:30

الافريقية تونس 21:40

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