البدء في تنفيذ طريق النعيم ببلدية هراوة بطول 5 كيلومترات

أعلنت الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، أمس الثلاثاء، بدء تنفيذ مشروع طريق النعيم ببلدية هراوة بطول خمسة كيلومترات عن طريق احدى الشركات المحلية.

وقالت هيئة المواصلات إن المشروع طريق النعيم بدأ العمل به بعد وضع التصاميم الخاصة بالطرق وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الإدارة العامة للطرق والنقل البري بالهيئة.

وكان رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة الليبية المؤقتة محمد علي عبد القادر، اجتمع الإثنين، بمقر الهيئة بمدينة شحات، مع عميد بلدية هراوة محمد مفتاح هيبة.

وعرض عميد البلدية على رئيس هيئة المواصلات والنقل خلال الاجتماع احتياجات البلدية في مجال الطرق والبنية التحتية، وما تحقق من مشاريع بالمنطقة في هدا المجال.

وقال محمد هيبة، في تصريح لـ “بوابة افريقيا الإخبارية” إن البلدية تعتزم القيام بمشاريع طرق داخل نطاق بلدية هراوة بطول 30 كيلومترا تقريبا تمت الموافقة عليها في السابق وتبحث عن الدعم المالي.

وأشار عميد البلدية إلى أن رئيس هيئة المواصلات محمد عبدالقادر تعهد خلال الاجتماع بالعمل على تسهيل كافة العوائق واستمرار الهيئة بكافة قطاعاتها في تقديم كل ما يلزم لتطوير بلدية هراوة.

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