استعادة 7 سيارات إطفاء سرقت في طرابلس

تمكنت قوات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في تاجوراء من استعادة سبع سيارات إطفاء، أبلغ عن سرقتها أمس الثلاثاء، من هيئة السلامة الوطنية في طرابلس.

وعثرت الأجهزة الأمنية على السيارات خلال مداهمة مزرعة جنوب طرابلس في الطريق السريع وادي الربيع، منوهة إلى أن خمس سيارات معطلة واثنتين تعملان، وفق بيان عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأكدت الوزارة أن المتهمين في تلك الواقعة استغلوا عدم استقرار الأوضاع، والاشتباكات الدائرة في العاصمة؛ لارتكاب جريمتهم.

سيارات الإطفاء المسروقة

سيارات الإطفاء المسروقة

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