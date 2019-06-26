اخبار ليبيا الان

استعادة 7 سيارات إطفاء سرقت في طرابلس

تم النشر منذُ 11 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تمكنت قوات فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في تاجوراء من استعادة سبع سيارات إطفاء، أبلغ عن سرقتها أمس الثلاثاء، من هيئة السلامة الوطنية في طرابلس.

وعثرت الأجهزة الأمنية على السيارات خلال مداهمة مزرعة جنوب طرابلس في الطريق السريع وادي الربيع، منوهة إلى أن خمس سيارات معطلة واثنتين تعملان، وفق بيان عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

 

وأكدت الوزارة أن المتهمين في تلك الواقعة استغلوا عدم استقرار الأوضاع، والاشتباكات الدائرة في العاصمة؛ لارتكاب جريمتهم.

سيارات الإطفاء المسروقة

سيارات الإطفاء المسروقة

سيارات الإطفاء المسروقة

سيارات الإطفاء المسروقة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • باهي على غرار هذا الموضوع – لازم بموت في صيانة وتجديد الاليات في الهيءة السلامة الوطنية وتهيئة مقر مناسب وواسع ومتوفر فيه الاتصالات اللازمة واو أمكن حتى توفير مروحيات إطفاء وانقاذ وزوارق مثل الدول الاخرى …!!!!!
    هذا المركز مهم جدا وضروري جدا لأجل الطواريء سواء للمواطن العادي او لإدارات المؤسسات والمطارات والشركات والمؤسسات العامة .

    رد