الجيش الوطني الليبي يعزّز قواته لحسـم معركة طرابلس

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة من القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى محاور القتال بالعاصمة طرابلس، للمشاركة في المعارك التي يخوضها الجيش ضد قوات حكومة الوفاق على أبواب طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن “كتيبتين من القوات الخاصة تحركتا باتجاه العاصمة طرابلس، بناء على طلب من غرفة عمليات طوفان الكرامة لتحرير طرابلس، لتكليفها بمهام خاصة في المرحلة النهائية لاقتحام طرابلس، وتطهيرها من الحشد الميليشياوي والجماعات المتطرفة”، على حد وصف البيان.

وتصاعدت حدّة المعارك هذا الأسبوع، خصوصا في محور طريق المطار جنوب غرب طرابلس، حيث تواجه قوات الجيش الوطني الليبي، مقاومة شرسة من قوات الوفاق.