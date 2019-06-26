اللواء التميمي يبحث مع هيئة الأركان الأردنية سبل التعاون في الشؤون العسكرية والتدريب

ليبيا – التقى مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء خيري التميمي أمس الأول مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق ركن محمود فريحات في العاصمة الأردنية عمّان.

الطرفان بحثا وفقاً لقناة “ليبيا روحها الوطن” خلال اللقاء الذي جرى بعد تخريج دفعة جديدة من الضباط الليبيين في دورة الضابط المهنيين سبل التعاون بين البلدين في الشؤون العسكرية.

كما ناقش الاجتماع سبل مواصلة برامج التدريب والتطوير ورفع الكفاءات للعسكريين الليبيين بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات القوات المسلحة الأردنية بالخصوص.

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