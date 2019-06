وزير المهجرين بالوفاق لـ” المتوسط”: عدد النازحين جراء اشتباكات طرابلس تجاوز الـ 120 ألف شخصًا

خاص المتوسط/ حنان منير :

أكد وزير النازحين والمهجرين بحكومة الوفاق، يوسف جلالة، أن عدد العائلات النازحة جراء اشتباكات العاصمة طرابلس تجاوز 22 ألف عائلة جميعهم من النساء والأطفال وكبار السن.

وأشار جلالة، في تصريح خاص لـ” المتوسط”،اليوم الأربعاء، إلى أن عدد النازحين كأفراد تجاوز 120 ألف شخصا.

وأوضح جلالة، أن النازحين يعيشون ظروفا غاية في الصعوبة مع طول مدة الاشتباكات في مختلف المحاور.

وأضاف جلالة، أن الوزارة تعقد اجتماعات مكثفة من أجل التخفيف من معانة النازحين بقدر الإمكان.

وتابع جلالة، أن الوزارة ” اقترحت نقل العائلات النازحة بالمدارس إلى أماكن بديلة خاصة بعد بدء الدراسة من جديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت نظرا لاحتياج هذه الأماكن للصيانة”، مشيرا إلى أن الوزارة تنتظر الرد من الجهات المختصة حيال المقترح الذي تقدمت به لدفع قيمة مالية كبدل إيجار للنازحين لمدة 4 أشهر.

