الفاندي: حكومة الوفاق تمارس عقوبة جماعية بحق أهالي المناطق الداعمة للجيش

اتهم رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة، صالح الفاندي، حكومة الوفاق بممارسة ما أسماه عقوبة جماعية في حق الأطفال والنساء والشيوخ في مناطق النواحي الأربعة وترهونة وقصر بن غشير وورشفانة، التي يقطنها مئات الآلاف من الأسر.

وأضاف الفاندي، في تصريحات صحفية أن حكومة الوفاق تمنع عن سكان هذه المناطق الدواء والكهرباء والسلع التموينية، بسبب مواقفها الداعمة للجيش، ومطالبتهم بقيام دولة القانون والمؤسسات.

ووجه الفاندي خطابا إلى المجتمع الدولي بأن لا يصدق ما يروج له تنظيم الإخوان من كذب وتضليل، مشيرا إلى أن الشعب الليبي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم كله، ويناضل من أجل إعادة هيبة دولته وكرامة المواطن فيها، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.

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