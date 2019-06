«الصحة العالمية»: ارتفاع ضحايا الاشتباكات في طرابلس إلى 739 قتيلاً و4407 جريح

خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى 739 قتيلا، و4407 مصابا.

وأفاد العليقي، في تصريح خاص لـ “المتوسط” بأن المنظمة تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

وتشهد العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش، والميليشيات التابعة لحكومة الوفاق، ما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

