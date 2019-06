تفاصيل اجتماع وزير «خارجية المؤقتة» مع رئيس الاتحاد العام للطلاب العرب

المتوسط:

التقى الدكتور،عبد الهادي إبراهيم الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بمكتبه بمدينة البيضاء مع أحمد امبارك الشاطر رئيس الاتحاد العام للطلبة العرب، ومقره دمشق سوريا.

واطلع رئيس الاتحاد العام، وزير الخارجية على آخر المستجدات في العمل النقابي الطلابي والشبابي العربي عامة ، وفي سوريا بشكل خاص.

وتم الاتفاق على إقامة أنشطة وفعاليات عربية ودولية حول دور الطلاب والشباب في محاربة الإرهاب والفكر المتطرف الذي استهدف بشكل خاص هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا العربي ، الذي تمثل فيه أكثر من 60%.

