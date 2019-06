«خارجية المؤقتة» تكشف تفاصيل زيارة السفير الألماني لمدينة بنغازي

المتوسط:

استقبل مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة، بمطار بنينا، السفير الألماني لدى ليبيا اوليفر اوفتشا برفقته المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير السابق لدى ليبيا كريستيان بوك، وذلك أثناء زيارته لمدينة بنغازي.

وتأتي هذه الزيارة لإجراء العديد من اللقاءات المهمة بدايةً بلقاء القائد العام للقوات المسلحة والعديد من اللقاءات الأخرى.

