إحالة مرتبات شهر مايو

شرع قسم المراجعة في مكتب الخدمات المالية في تحويل مرتبات القطاع العام عن شهر مايو للمصارف التجارية.

وفي تصريح خاص لــ 218 قال رئيس قسم المراجعة فتحي العتري إن قطاعا وحيدا سيتم الانتهاء من إجراءاته خلال هذه الأيام، فيما أرجع رئيس مكتب مراقبة الخدمات المالية في منطقة باطن الجبل محمد سعيد ارجع التأخير في صرف المرتبات وتحويل الكشوفات للمصارف التجارية للأحداث التي تشهدها العاصمة.

وتبقى أزمة السيولة القائمة منذ عدة سنوات عائقا أمام استلام موظفي القطاع العام مرتباتهم بعد استكمال المرحلة الإدارية وما سينتج عنها من تأخر المواطنين في سحب المبالغ أو السحب بسقف مالي منخفض.

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