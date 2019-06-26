الأمم المتحدة تقدم 3.2 مليون دولار لليبيا

خصص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 3.2 مليون دولار بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، دولار من أجل الانتعاش والاستقرار في مدينة غات المتضررة من الفيضانات.

وفي بيان صحفي ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انه من خلال الدعم الأوربي المقدم سيتم تقديم المساعدات لجبر الأضرار في غات ولكي تضمن للمواطنين بالمدينة حصولهم على الخدمات الصحية والغذاء ومياه الشرب والمرافق الصحية البيئية.

وأشار البيان إلى أن البرنامج الأممي زود بلديات مرزق وسبها وأوباري بالمعدات الحيوية كما أعاد تأهيل المرافق العامة، مشيراً إلى أنهم يقدمون الدعم أيضاَ إلى 6 بلديات في الجنوب من أجل تقديم الخدمات الأساسية.

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