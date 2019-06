المتوسط:

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، أنها بدأت التحقيق مع الإرهابي، هشام عشماوي، والمتهم في أكثر من جريمة إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو 2013م، وذلك بعد تسلمه من قوات الجيش مؤخرًا بعد هروبه لسنوات في ليبيا.

وأكدت وسائل إعلام مصرية، أن عشماوي يتم التحقيق معه الآن داخل أروقة القضاء العسكري في مصر، كون الجرائم المتهم فيها تتعلق بقتل ضباط وجنود من الجيش والشرطة، وهو الأمر الذي يستوجب محاكمته عسكريًا وفقًا لنصوص الدستور والقانون في هذا الشأن.

The post بعد تسلمه من ليبيا.. مصر تبدأ محاكمة عشماوي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية