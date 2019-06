إزالة قذيفتين مدفعيتين من منطقة الســـواني

المتوسط:

تمكن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، الثلاثاء من إزالة عدد ( 2 ) قذائف مدفعية 106 من داخل منطقة الســـواني كانت تهدد حياة المواطنين في الأحياء السكنية.

وأوضح المكتب الإعلامي بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، أن الإدارة تلقت بلاغ من لجنـــة الأزمة بالمنطقة بوجود أجسام غريبة وانتقل الفريق إلى مكان الاجسام وقام بإزالتها على الفور.

وحذرت هيئة السلامة، المواطنين من الاقتراب من أي جسم غريب والابلاغ عنه عبر الأرقام التالية:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

