أعلن مدير بطولة أمم أفريقيا 2019 محمد فضل، عدم صحة قرار منع الليبيين من حضور مباريات الكان.

وأكد محمد فضل، أن كرة القدم للجميع وبإمكان الجميع الحضور والتشجيع

