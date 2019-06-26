حصيلة جديدة وصـادمة لضحايا الاشتباكات بالعاصمة طرابلس

كشف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي، اليوم الأربعاء، عن احصائية جديدة وصادمة لضحايا الاشتباكات الدائرة في العاصمة طرابلس.

وأكد العقيلي في تصريحات اعلامية ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات في العاصمة طرابلس إلى 739 قتيلا، و4407 مصابا.

وأضاف العليقي، بأن المنظمة تواصل شحن الأدوية للتأكد من أن الأطباء لديهم ما يحتاجون إليه لعلاج المصابين.

وتدور معارك عنيفة جنوب العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بين قوات الجيش الليبي التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق.

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