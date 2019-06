«تعليم الوفاق»: انعقاد اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية لعام 2019

المتوسط:

عقدت اللجنة الدائمة للمعادلات المؤهلات العلمية برئاسة محمد العتوق، مدير عام المركز بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية اليوم الثلاثاء الموافق 25/06/2019 إجتماعاً تقابلياً لمناقشه ودراسة كل الملفات العالقة لحلحلتها والبث فيها.

وقد خصص لعرض جميع العلوم، حيث جاءت العلوم الهندسية 63 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 38 ملف.

– تعذر لعدد 4 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

أما العلوم الاقتصادية 42 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 22 ملف.

– تعذر لعدد 11 ملف.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

بينما العلوم القانونية كانت 28 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 9 ملف.

– اعتراف لعدد ملف واحد.

– تعذر لعدد 7 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

و العلوم الأساسية عرضت اللجنة 17 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 15 ملف.

– تعذر لعدد 2 ملف.

فيما العلوم الإنسانية كان عددها 43 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 23 ملف.

– تعذر لعدد 5 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

اما العلوم العسكرية 2 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 2 ملف.

والعلوم تقنية معلومات 15 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 11 ملف.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

وأخيراً العلوم الطبية 53 ملف تم البث كالاتي:-

– معادلة لعدد 29 ملف.

– اعتراف لعدد 6 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

