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«تعليم الوفاق»: انعقاد اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية لعام 2019

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقدت اللجنة الدائمة للمعادلات المؤهلات العلمية برئاسة محمد العتوق، مدير عام المركز بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية اليوم الثلاثاء الموافق 25/06/2019 إجتماعاً تقابلياً لمناقشه ودراسة كل الملفات العالقة لحلحلتها والبث فيها.

وقد خصص لعرض جميع العلوم، حيث جاءت العلوم الهندسية 63 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 38 ملف.

– تعذر لعدد 4 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

أما العلوم الاقتصادية 42 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 22 ملف.

– تعذر لعدد 11 ملف.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

بينما العلوم القانونية كانت 28 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 9 ملف.

– اعتراف لعدد ملف واحد.

– تعذر لعدد 7 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

و العلوم الأساسية عرضت اللجنة 17 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 15 ملف.

– تعذر لعدد 2 ملف.

فيما العلوم الإنسانية كان عددها 43 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 23 ملف.

– تعذر لعدد 5 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

اما العلوم العسكرية 2 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 2 ملف.

والعلوم تقنية معلومات 15 ملف تم البث فيها كالاتي:-

– معادلة لعدد 11 ملف.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

وأخيراً العلوم الطبية 53 ملف تم البث كالاتي:-

– معادلة لعدد 29 ملف.

– اعتراف لعدد 6 ملفات.

– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.

 

 

 

 

 

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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