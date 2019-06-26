المتوسط:
عقدت اللجنة الدائمة للمعادلات المؤهلات العلمية برئاسة محمد العتوق، مدير عام المركز بصفته رئيس اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية اليوم الثلاثاء الموافق 25/06/2019 إجتماعاً تقابلياً لمناقشه ودراسة كل الملفات العالقة لحلحلتها والبث فيها.
وقد خصص لعرض جميع العلوم، حيث جاءت العلوم الهندسية 63 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 38 ملف.
– تعذر لعدد 4 ملفات.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
أما العلوم الاقتصادية 42 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 22 ملف.
– تعذر لعدد 11 ملف.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
بينما العلوم القانونية كانت 28 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 9 ملف.
– اعتراف لعدد ملف واحد.
– تعذر لعدد 7 ملفات.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
و العلوم الأساسية عرضت اللجنة 17 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 15 ملف.
– تعذر لعدد 2 ملف.
فيما العلوم الإنسانية كان عددها 43 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 23 ملف.
– تعذر لعدد 5 ملفات.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
اما العلوم العسكرية 2 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 2 ملف.
والعلوم تقنية معلومات 15 ملف تم البث فيها كالاتي:-
– معادلة لعدد 11 ملف.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
وأخيراً العلوم الطبية 53 ملف تم البث كالاتي:-
– معادلة لعدد 29 ملف.
– اعتراف لعدد 6 ملفات.
– وأجلت البقيه لاستيفاء نواقص المستندات او بيانات الجامعات.
The post «تعليم الوفاق»: انعقاد اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية لعام 2019 appeared first on صحيفة المتوسط.
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