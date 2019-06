المتوسط:

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص 3.2 مليون دولار بتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي، لمساعدة مدينة غات المتضررة من الفيضانات.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان صحفي إلى أنه من خلال الدعم الأوروبي المقدم سيتم تقديم المساعدات لجبر الأضرار في غات لكي تضمن للمواطنين بالمدينة حصولهم على الخدمات الصحية والغذاء ومياه الشرب والمرافق الصحية البيئية.

The post «الأمم المتحدة» تقدم مساعدات بقيمة 3.2 مليون دولار إلى غات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية