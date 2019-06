«تعليم الوفاق» تطالب بقبول الطلاب النازحين في المدارس

المتوسط:

قامت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، بتوجيه المدارس بقبول الطلاب النازحين، الحاملين لأرقام تسجيل في مدارس أخرى قبل النزوح.

وطالبت الوزارة، في خطاب موجه إلى مراقبي التعليم بالبلديات بضرورة الإسراع بإرجاع صناديق الأسئلة الموجودة لدى بعض المراقبات، مشيرة إلى ضرورة تضمين اسم وتوقيع وختم مدير مكتب التعليم الخاص على كافة كشوف إدخال طلبة مدارس التعليم الخاص بالبلديات، ولن يعتد بما هو مخالف لذلك.

وحذرت الوزارة من التعامل مع مندوبي مكاتب الامتحانات بالمراقبات، مالم يكن مكلفًا رسميًا من مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، وأيضًا لا يتعامل مع أكثر من مندوب واحد لذات المراقبة، وعلى مكاتب الامتحانات إخطار المركز الوطني للامتحانات بأسماء المندوبين.

