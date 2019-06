وزير «صحة المؤقتة» يتعهد بحل مشكلات المنطقة الجنوبية

المتوسط:

التقي وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور، سعد يعقوب، بمكتبه بمقر ديوان وزارة الصحة بالبيضاء عدد من أعضاء حركة المستقبل الليبية عن المنطقة الجنوبية.

وناقش عقوب خلال اللقاء، آليات توحيد العمل المشترك وذلك بتعاون مع أعضاء حركة المستقبل الليبية عن المنطقة الجنوبية في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض الناجمة عن ركود مياة السيول بمدينة غات وماجاورها وتفعيل لجان مكافحة العدوي والطوارئ و الاستقصاء الوبائي واتخاذ كافة التدابير الاحترازية وتذليل كافة المعوقات ومعالجتها، ومتابعة مجريات الأمور المتعلقة بمتطـلبات المرحــــــلة وفق إستراتجية وزارة الصحة في إدارة الأزمة.

