المتوسط:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني، فوزي اونيس، إن الوزارة قامت بصرف مبالغ مالية للنازحين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الوزارة شكلت مجموعة من لجان الطوارئ بها أطباء ومسعفين.

جدير بالذكر، أن جهاز الإمداد الطبي يعمل وفق خطة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتوزيعها.

