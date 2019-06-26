“أمن” بنغازي تشكل لجنة قبض جديدة

ناقش اجتماع عقد بمديرية أمن بنغازي التنسيق بشأن وضع خطة أمنية مشتركة وتشكيل لجنة للقبض على الجناة والمشتبه فيهم؛ للحد من مستوى الجريمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقوانين حفاظا على أمن وراحة المواطن.

وذكرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك أن الاجتماع الموسع استعرض الإجراءات الأمنية التي تشهدها المدينة ومستجداتها الأخيرة، حيث حضر الاجتماع مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي و مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية لمناقشة الوضع الأمني بالمدينة للوصول إلى أعلى مستوى من الأمن.

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