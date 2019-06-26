برلماني إيطالي يدعو لانسحاب بلاده من اتفاقيات الهجرة مع ليبيا

دعا عضو مجلس النواب الإيطالي نيكولا فراتوياني إلى انسحاب بلاده من الاتفاقية الثنائية مع ليبيا حول المهاجرين، باعتبار الأخيرة تعاني أوضاعا غير مستقرة.

وأوضح فراتوياني بحسب وكالة آكي، أن الصراع المستمر في ليبيا يخلف وراءه قتلى وجرحى، ويلحق الدمار بالبنية التحتية المدنية، التي تجعل من ليبيا مكانا غير آمن للسكان، وبشكل خاص اللاجئين الذين يعيشون حالة تقييد لحريتهم في البلاد، مشيرا إلى أنه من الضروري أن تنسحب إيطاليا من الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا بسبب عدم ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا