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“داخلية” الوفاق تبحث تطوير الجهاز الأمني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق آخر المستجدات التي طرأت على تنفيذ بنود المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة.

وجاء ذلك خلال اجتماع تقابلي ترأسه وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن مع مستشاري بعثة الأمم والمتحدة ومدير البرنامج الإنمائي المشترك بحضور أعضاء اللجنة الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن، حيث من المقرر أن يشمل البرنامج المشاريع والبرامج التطويرية المعنية بمكونات وزارة الداخلية.

واطلع مازن خلال الاجتماع على سبل الدفع لاستكمال المراحل المتبقية للمشروع من طرف أعضاء اللجنة الفنية وإدارة البرنامج وخبراء من الأمم المتحدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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