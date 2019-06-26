“أمن” توكرة تُسيِّر دوريات لحماية المدارس

بدأت الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن توكرة في عملية تأمين سير عمل لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية في نطاق إختصاصها بالبلدية.

وقال مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة إن مديرية الأمن قامت بوضع خطة أمنية محكمة من خلال تخصيص دوريات لتأمين المدارس أثناء تأدية الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية حرصا على توفير مناخ من الأمان والاطمئنان للطلبة، ولتأمين مقار اللجان المكلفة من قبل وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني بأنه قد أعطيت تعليمات مشددة لعناصر الأمن من شأنها التعامل بحسم وقوة مع أى محاولات للغش من خارج المدارس ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان حتى لا يتم التأثير على الطلاب أثناء فترة أداء الامتحانات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية