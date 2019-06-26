إقامة معرض للزهور بجامعة بنغازي تحت شعار “بنغازي تصنع الجمال”

بنغازي-العنوان

افتتح في مقر جامعة بنغازي يوم الثلاثاء معرض للزهور ونباتات الزينة تحت شعار (بنغازي تصنع الجمال) وذلك برعاية كلية الزراعة بجامعة بنغازي وبالتعاون مع قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنغازي.

وحضر الافتتاح رئيس جامعة بنغازي، الدكتور عز الدين الدرسي، ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بنغازي، المهندس مفتاح الخشمي، وعميد كلية الزراعة، الدكتور عبد الله العلواني.

وشارك في المعرض المهتمين بمجال الزهور ونباتات الزينة والمتهمين بتربية النحل.

ويقام المعرض في إطار التعاون ما بين قطاع الزراعة بنغازي وكلية الزراعة التي تم إنشائها حديثًا بمدينة بنغازي.

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