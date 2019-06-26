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الإمارات: لم نطلب من حفتر دخول طرابلس

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات لم تطلب أبدا من المشير خليفة حفتر غزو طرابلس ووصف الأخبار التي رُوجت حول هذه المزاعم والادعاءات بأنها أخبار كاذبة.

وخلال حديثه من روما لم يخف قرقاش قلق أبوظبي من سيطرة المليشيات المسلحة على طرابلس التي تخرج عن سيطرة حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا.

كما أشار الوزير الإماراتي إلى أن أولويات إنهاء الأزمة الليبية تخلف وفق الدول فبينما ترتبط الأولوية لإنهاء الصراع في ليبيا لإيطاليا بـ”المهاجرين” ، فهي ترتبط بالنسبة للإمارات بالكفاح ضد التطرف وتجنب خطر أن تقع ليبيا فريسة للمتطرفين.

وأكد قرقاش في ختام حديثه إنه لا يريد أن تظل المواقف مجمدة، بل يجب ألا تؤدي الثورات إلى تدمير المؤسسات، حيث قال إن الأوضاع الحالية في ليبيا جعلتنا نرى أنه من الصعب للغاية إعادة بنائها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا اكبر رد على الاخوان المفلسين ان القائد الليبى الوطنى لا ياخذ اذنا من احد ليحرر عاصمة بلاده ولا احد وصى على الشعب الليبى عندما يفرضوا امعة فاسد شنابو السراق دون نيل ثقة نواب الشعب الليبى ويعطوه مفاتيح ثروات الشعب الليبى ليصرفها علنا على تسليح مجرمين دوليين بمباركة سلامة فمن الذى يمنح الشرعية في اى دولة ذات سبادة مجلس نواب الشعب ام غدد من الدول الاستعمارية تسيطر على مجلس الامن ولا تبالى بقرراته عندما تمس سيادتها

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