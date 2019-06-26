الإمارات: لم نطلب من حفتر دخول طرابلس

صرح وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن الإمارات لم تطلب أبدا من المشير خليفة حفتر غزو طرابلس ووصف الأخبار التي رُوجت حول هذه المزاعم والادعاءات بأنها أخبار كاذبة.

وخلال حديثه من روما لم يخف قرقاش قلق أبوظبي من سيطرة المليشيات المسلحة على طرابلس التي تخرج عن سيطرة حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا.

كما أشار الوزير الإماراتي إلى أن أولويات إنهاء الأزمة الليبية تخلف وفق الدول فبينما ترتبط الأولوية لإنهاء الصراع في ليبيا لإيطاليا بـ”المهاجرين” ، فهي ترتبط بالنسبة للإمارات بالكفاح ضد التطرف وتجنب خطر أن تقع ليبيا فريسة للمتطرفين.

وأكد قرقاش في ختام حديثه إنه لا يريد أن تظل المواقف مجمدة، بل يجب ألا تؤدي الثورات إلى تدمير المؤسسات، حيث قال إن الأوضاع الحالية في ليبيا جعلتنا نرى أنه من الصعب للغاية إعادة بنائها.

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