روسيا تحمل الناتو مسؤولية انتشار الجماعات الجهادية في أفريقيا

حمل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مسؤولية انتشار العديد من الجماعات الجهادية التي ظهرت في غرب ووسط أفريقيا إلى حلف شمال الأطلسي، الذي قال إنه من قام بالتدخل في ليبيا، بحد تعبيره.

وأوضح الوزير الروسي خلال اجتماع مع وزير الدفاع المالي إبراهيم ضاهر على هامش مؤتمر أرميا، أوضح أن جذور مشاكل انتشار الأسلحة في غرب ووسط أفريقيا، وظهور العديد من الجماعات الجهادية في المنطقة، يعود إلى العام ألفين وأحد عشر، عندما قام الغرب بعملية لتغيير النظام في ليبيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن لسانه.

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