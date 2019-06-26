الارصاد توضح توقعات درجات الحرارة في مختلف أنحاء ليبيا للأيام القادمة

توقع خبراء الطقس في المركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرة جوية صادرة اليوم الأربعاء أن تشهد اجواء معظم مناطق ليبيا تأثرها بامتداد مرتفع جوي ينتج عنه انخفاض في درجات الحرارة واعتدال في حالة الطقس خاصة على المناطق الساحلية.

وبحسب النشرة الجوية فإن التوقعات تشير إلى أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين (28 – 34) مئوية مع رطوبة نسبية عالية.

وبحسب النشرة الجوية فأن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على باقي مناطق ليبيا حيث تتراوح ما بين (36 – 44) مئوية وسيستمر الاعتدال في الطقس خلال الأيام القادمة على المناطق الساحلية.

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