مسابقة لـ “كتابة الرسائل” في طرابلس

اختتمت أمس الاثنين بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المسابقة الــ 48 الدولية لكتابة الرسائل والتي يتبناها ويشرف عليها بريد ليبيا بالتعاون مع وزارة التعليم ، وشركة أرامكس آرامكس الراعي الرسمي للاحتفالية.

وأقيم خلال الاحتفال تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بمسابقة كتابة الرسائل، وتحصلت أبرار مولود الزيتوني من مدرسة الغد المشرق التابعة لمراقبة حي الأندلس على الترتيب الأول عن رسالتها التي كانت بعنوان إلى بطلي (مريض السرطان).

وقد تم المشاركة بالرسالة الفائزة بالترتيب الأول في المسابقة الدولية وأرسالها إلى الاتحاد البريدي العالمي المنظم للمسابقة.

وتعد هذه المسابقات وسيلة ممتازة لتطوير قدرات الأطفال في فن الكتابة ، وإثراء قاموسهم بالمفردات، كما تساهم في تطوير قدرتهم على التعبير والتواصل عن طريق الكلمات.

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