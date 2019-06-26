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مسابقة لـ “كتابة الرسائل” في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتمت أمس الاثنين بمقر اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المسابقة الــ 48 الدولية لكتابة الرسائل والتي يتبناها ويشرف عليها بريد ليبيا بالتعاون مع وزارة التعليم ، وشركة أرامكس آرامكس الراعي الرسمي للاحتفالية.

وأقيم خلال الاحتفال تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل بمسابقة كتابة الرسائل، وتحصلت أبرار مولود الزيتوني من مدرسة الغد المشرق التابعة لمراقبة حي الأندلس على الترتيب الأول عن رسالتها التي كانت بعنوان إلى بطلي (مريض السرطان).

وقد تم المشاركة بالرسالة الفائزة بالترتيب الأول في المسابقة الدولية وأرسالها إلى الاتحاد البريدي العالمي المنظم للمسابقة.

وتعد هذه المسابقات وسيلة ممتازة لتطوير قدرات الأطفال في فن الكتابة ، وإثراء قاموسهم بالمفردات، كما تساهم في تطوير قدرتهم على التعبير والتواصل عن طريق الكلمات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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