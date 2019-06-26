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البرنامج الإنمائي يخصص 3.2 مليون دولار لاستقرار غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

خصص الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع اليونيسف والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، ثلاثة ملايين ومئتي ألف دولار، لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإعادة الانتعاش والاستقرار إلى مدينة غات المتضررة من الفيضانات.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان له، إنه ومن خلال التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، في إطار مشروعي التعافي، وتسهيل الاستقرار، سيتمكن الصندوق من مساعدة بلدية غات، مشيرا إلى أنه بفضل الجهات المانحة استطاع الصندوق تزويد مدن مرزق وسبها وأوباري بالمعدات الحيوية وتأهيل المرافق لاحتواء الأزمة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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