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وسط انتقادات واسعة.. هل تنجح مبادرة تحالف “القوى الوطنية” بوقف الحرب في ليبيا؟

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

طرحت المبادرة التي أطلقها حزب “تحالف القوى الوطنية” الليبي، لإيقاف الاقتتال الدائر الآن في العاصمة، والبدء في عملية سياسية للوصول لتوافق، مزيدا من التساؤلات حول توقيت الخطوة، وأهدافها، ومدى قبولها من طرفي النزاع الليبي الذي طرح كل منهما مبادرته الخاصة.

وتتضمن مبادرة حزب “تحالف القوى الوطنية” (ليبرالي) عدة مراحل، تبدأ بدعوة “الجيش” (قوات حفتر) بخلق منطقة عازلة وهدنة وتشكيل قوة مشتركة من الطرفين “حكومة الوفاق وحفتر”، قوامها حوالي عشرة آلاف مقاتل، تتبع قيادة ميدانية مشتركة مستقلة عنهما، وتنسق مع قوات (أفريكوم) والاتحاد الأوروبي، يكون هدفها الرئيسي محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية”.

“مؤتمرات ووقف التحريض”
كما دعت المبادرة، التي ناقشها التحالف مع عدة أطراف إقليمية ودولية، إلى إيقاف الحملات الإعلامية والتحريض بين الطرفين، وتحييد مناطق الموارد المالية للبلاد عن المواجهات العسكرية، وتشكيل لجنة مالية بمشاركة دولية؛ لمتابعة الإنفاق الحكومي والاستثمارات والأصول الليبية.

كما شملت المبادرة الدعوة لانعقاد عدة مؤتمرات؛ لتثبيت إيقاف الاقتتال، والسير نحو التسوية السياسية، وكذلك الاهتمام بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والمصالحة الوطنية، مشددة على أهمية دعم الدول صاحبة التأثير المباشر على أطراف القتال للمؤتمر الجامع متى عقد، واعتماد مجلس الأمن لوثيقته النهائية.

كيف ستنجح؟
من جهته، أكد عضو الهيئة العليا لحزب تحالف القوى الوطنية الليبي، عاطف شقلوف، أن “بنود مبادرتهم المطروحة ممتازة، وجاءت في وقت وجود مطالبات عدة لوقف نزيف الدماء في ليبيا، وأن هذه الحروب الدائرة الآن لن تحقق سوى الدمار والخراب”.

وتوقع شقلوف في تصريحات لـ”عربي21″ أن “يرفض “حفتر” هذه المبادرة؛ كونه يريد حكم ليبيا بالطريقة ذاتها التي حكم بها “السيسي” مصر، لكن لو فرضت عليه قوات “الأفريكوم” وكذلك الاتحاد الأوروبي تنفيذ هذه المبادرة، فسوف ننجح في إعادته إلى طاولة الحوار على أسس صحيحة”، حسب توقعاته.

“فقاعة وإثبات حضور”
لكن أستاذ القانون الدولي بجامعة “طرابلس” الليبية، محمد بارة، أشار إلى أنه “حتى الآن لم يتم طرح مبادرة واضحة يمكن الحديث عنها، باستثناء مبادرة “السراج”، وما قدمه “التحالف” يسمى مقترحا، وهو مجرد محاولة منه لإثبات حضوره على الساحة، لكن الخطوة لا تعدو كونها مجرد “فقاعة” ستختفي قريبا”.

وأضاف لـ”عربي21″: “يوجد على الساحة السياسية الآن فريقان، “المشير” حفتر بما له من قوة عسكرية، فهو لم يعد مجرد “قائد جيش”، لكنه كما يردد بأنه قائد “ثورة الكرامة”؛ لذا فهو يمارس دور سياسي عسكري، والثاني: “السراج” وفريقه ممن يتصدون للهجوم على “طرابلس”؛ لذا فإن مبادرة الفريق المنتصر في هذه الحرب هي التي سيكون لها حظ القبول والتوافق داخليا وعالميا”، كما رأى.

“لن تقبل”
بدروه، قال الناشط الليبي، خالد تيليثي، إن “التحالف كان في موقف حرج للغاية؛ نتيجة لصمته على هجوم الجيش ضد العاصمة من البداية، وكأنها مباركة ضمنية للعدوان؛ لذا ما يطرحه الآن هو محاولة لحفظ ماء الوجه بعد فشل العدوان، وطرحه غير واقعي”.

وأوضح أنه “إذا كان الهدف من طرح التحالف الوصول إلى حل سياسي، فإن هذا الحل كان مطروحا في مؤتمر “غدامس”، دون أن يحرك “حفتر” قواته نحو طرابلس، وبالتالي لا معنى لبقائها حول طرابلس الآن، وأعتقد أن هذا الطرح لن يقبل من قبل حكومة الوفاق لعدة أسباب”، حسب تصريحه لـ”عربي21″.

وتابع: “من هذه الأسباب: أن الطرح لم يشترط عودة قوات “حفتر” إلى مواقعها قبل العدوان، وأن الحديث عن مكافحة الإرهاب والهجرة لا معنى له كون الحكومة تقوم بواجبها في ذلك بشهادة الولايات المتحدة وفرنسا، كما أن بناء الثقة قد تكون مستحيلة في وجود “حفتر” الذي يرفضه الثوار”، كما قال.

“نقاط إيجابية”
ورأى المدون من الشرق الليبي، فرج فركاش، أن “أي مبادرة تصب في صالح وقف الحرب والعودة للمسار السياسي يجب الترحيب بها، وأن مبادرة “التحالف” فيها العديد من النقاط الإيجابية يمكن البناء عليها، ومنها ما يتعلق بفصل المتحاربين، وخلق منطقة سلام، وإيقاف إطلاق النار بمراقبة أوروبية -أمريكية، وكذلك الإشراف الأممي أو الدولي على مصروفات أي حكومة مرتقبة”.

واستدرك قائلا: “لكن المعضلة ستكون من هي هذه القوات المحايدة، وكيف يمكن تجميع هذا العدد في ظل الاستقطاب الحالي، ومدى قبول الأطراف بها، خاصة الطرف المهاجم، كما أن الطرف المتشدد الذي يكن عداوة لحزب التحالف ويلوم رئيسه سيعارضها وسيرفضها، وهذا ما رأيناه في بعض التدوينات”، وفق قوله.

وتابع لـ”عربي21”: “لكنها تبقى مبادرة من ضمن العديد من المبادرات التي توقعناها بعد خطاب “غسان سلامة” الأخير، وسنرى غيرها في الأيام القادمة، الذي من شأنه أن يركز الجهود على الخروج من الجمود السياسي والعسكري الحالي، والتركيز على الحلول السلمية بدلا من الحلول العسكرية “الوهمية”، كما أشار.
موقع / عربي 21 القطري

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ليبيا مباشر

ليبيا مباشر

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تعليقات

  • الرأي الوحيد السديد رغم ان من قاله أستاذ بجامعة طرابلس ان من ينتصر على الأرض هو من يفرض شروطة اما الآراء المتخلفة عقليا والبعيدة عن الواقع والتي تطالب بعودة الجيش الوطنى ليترك المناطق التي حررها للمليشيات لترتكب فيها مجازر فهذا لا يستحق الا الرجم بالنعال واما مبادرة ما تسمى القوى الوطنية فهى غبية جدا فكيف يكون الجيش الوطنى مع مليشيات إرهابية قوة مشتركة ومن سذاجته يتصور ان القوى الأجنبية ستشارك على الأرض لتجبر الجيش الوطنى على ما تريده وهو واهم فالناتو يعانى في افغانستان من هذا التدخل المباشر عم يريدون حرب بالوكالة لصالحهم ولا يريدون لاكرامة ولا سيادة وطنية ولكنهم في نفس الوقت يحترمون الجيش الوطنى وما يتمتع به من تاييد شعبى واسع امنا من يطلقون عليهم نخب وطنية فهم مأجورون باموال قطرية ليمثلوا الدور المطلوب والحل السياسى مؤجل حاليا لحين تحرير العاصمة من يد المليشيات الارهابية وعودة ثروات الشعب الليبى لتصب في صالحهم وبعدها ستتغير كل الموازين للافضل ومن يراهن على هزيمة الجيش الوطنى وانتصار المليشيات فهم كم ينتظر عودة مرسى للسلطة في مصر حتى بعد ما مات واندفن فالجميع يعرف ان ليبيا خط احمر لمصر وتهدد امنها القومى ولن تسمح بذلك ولو كان اردوجان يحكم مصر لاحتل ليبيا كلها مستغلا الفوضى الموجودة ولكن مصر لم ترسل جنديا واحدا خارج ارضها لا في سوريا ولا في اليمن رغم ان ذلك سبب غضبا سعوديا ولكن تجربة حرب اليمن أيام عبدالناصر لا تنسى ونرى مصر الشقيق الأكبر للعرب تعمل على لم الشمل بين حماس وفتح لولا تدخل قطر بدعم اسرائيلى ودقع رشاوى علنية تمر عبر إسرائيل لقيادات حماس ليستمر الانقسام لصالح إسرائيل التي تعرف جيدا انه لو توحد العرب والمسلمين ستزول إسرائيل فورا ولكنها تحارب الجيوش الوطنية بالوكالة مستغلة قطر لتحمى نظامها ومستغلة أطماع الفرس والدولة العثمانية في جعل الدول العربية ولايات تابعة لها مستغلة غباوة النخب المأجورة

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  • هذه المبادرة الخرفانية للقوى الوطواطية نسيت شيء واخد لانجاح المبادرة وهو عودة الطرطور محمد مرسى للقصر في مصر في أي يوم العصر حتى بعد ما مات واندفن اذا كان اهله بيخدعوا الاغبياء ويقولون لهم ظهرت على وجهه بشارات ونسى هؤلاء الاغبياء سوء الخاتمة له وهو يشهد زور امام المحكمة وهى من الكبائر مات بعدها صحيح اللى اختشوا ماتوا

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