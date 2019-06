«أمن تاجوراء» ينجح في العثور على سيارات إطفاء مسروقة

المتوسط:

قام رئيس الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، بتكليف قوة أمنية تابعة للفرع وبإشراف مباشر منه تم اقتحام ومداهمة المكان المتواجد فيه سيارات الإطفاء الذي تم سرقتها خلال الأيام الماضية، حسب المعلومات الواردة، وأنه عند اقتحام المكان عُثر على الشاحنات في مزرعة بالقرب من الإشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة طرابلس بطريق السريع وادي الربيع.

وقام رئيس الفرع بالتواصل مع مدير الإدارة العامة للدعم المركزي وإبلاغه بالواقعة، وبأن هذه الشاحنات موجودة داخل الفرع وتم التحفظ عليها وسيتم تسليمها لهيئة السلامة الوطنية.

وتثمن وزارة الداخلية الجهود الأمنية التي تبذل من أجل الحفاظ على الأمن والإستقرار وضبط الخارجين عن القانون.

