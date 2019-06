«مديرية توكرة» تضع خطة لتأمين سير لجان الإشراف على الامتحانات

المتوسط:

قامت مديرية أمن توكرة، بوضع خطة لتأمين سير عمل لجان الإشراف على امتحانات الشهادة الإعدادية في نطاق إختصاصها بالبلدية.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة، بأن مديرية الأمن قامت بوضع خطة أمنية محكمة من خلال تخصيص دوريات لتأمين المدارس أثناء تأدية الطلاب لامتحانات الشهادة الإعدادية حرصا على توفير مناخ من الأمان والاطمئنان للطلبة، ولتأمين مقار اللجان المكلفة من قبل وزارة التربية والتعليم بالحكومة المؤقتة.

