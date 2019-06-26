المستشار صالح يلتقي رئيس مركز الشراكة الدولية الروسي

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم في مقر إقامته بمدينة القبة، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي، ستنسلاف كودرايشوف.

اللقاء الذي عقد بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، بحث خلاله المستشار صالح مع المسؤول الروسي التعاون المشترك بين البلدين، وآفاق تطوير العلاقات بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات.

وكان المسؤول الروسي قد التقى رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الله الثني، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والسلطات في الاتحاد الروسي.

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