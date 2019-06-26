منظمة حقوقية تدين التعذيب بالسجون والمعتقلات

طالبت المنظمة العربية لحقوق الانسان بليبيا، السلطات الليبية العمل على نشر ثقافة منع التعذيب ومناهضته باعتباره جريمة ضد الإنسانية.

وقالت المنظمة، “إنه في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والذي يوافق (6/26) من كل سنة،تعمل العربية لحقوق الانسان على توثيق حالات التعذيب وظروف اعتقال السجناء والمحتجزين بالسجون المنتشرة بليبيا، وعلى رغم المناشدات والإدانات الدولية للتعذيب، ورغم التجريم القانوني لجريمة التعذيب عالمياً، تبقى الكثير من السجون والمعتقلات بليبيا خارج سياق الإدانة“، مؤكدة بأن الكتائب المسلحة “المشرعنة” لازالت تعتمد على عمليات الإخفاء القسري والتعذيب بحق المعتقلين بغية إيقاع أبشع الأضرار بالضحايا، والتي قد تؤدي إلى الموت في بعض الحالات، أو بغية انتزاع اعترافات دون إحالتهم الى النيابة العامة في كثير من الحالات.

وطالبت المنظمة السلطات الليبية العمل على نشر ثقافة منع التعذيب ومناهضته باعتباره جريمة ضد الإنسانية، مؤكدة أن الاستمرار في احتجاز مواطنين أبرياء ومسئولين سابقين في الدولة دون أية مسوّغات قانونية، ووفق شريعة الميليشيات هو في حدّ ذاته جُرْمٌ قانوني يتحمل مسئوليته كافة المتورطين في هذا الاعتقال السياسي غير القانوني.

كما أعربت المنظمة، عن إدانتَها الكاملة لكافة أشكال الانتهاكات التي تتم داخل المعتقلات والسجون، داعية كافة الأطراف المعنية بالقضية الحقوقية في ليبيا وخارجها بضرورة رصد حالات التعذيب والانتهاكات والتحقّق منها وإدانتها على النحو الذي يضمن توقّفها ومحاسبة كل المتورطين فيها أمام المحاكم الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

