«تعليم الوفاق» توجه المدارس بقبول الطلاب النازحين

وجهت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، المدارس بقبول الطلاب النازحين، الحاملين لأرقام تسجيل في مدارس أخرى قبل النزوح.

وفي خطاب موجه إلى مراقبي التعليم بالبلديات شددت الوزارة، بضرورة الإسراع بإرجاع صناديق الأسئلة الموجودة لدى بعض المراقبات، وفق ماجاء بصفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشار الخطاب إلى «ضرورة تضمين اسم وتوقيع وختم مدير مكتب التعليم الخاص على كافة كشوف إدخال طلبة مدارس التعليم الخاص بالبلديات، ولن يعتد بما هو مخالف لذلك».

ونوهت الوزارة إلى «عدم التعامل مع مندوبي مكاتب الامتحانات بالمراقبات، مالم يكن مكلفًا رسميًا من مدير مكتب الامتحانات بالمراقبة، وأيضًا لا يتعامل مع أكثر من مندوب واحد لذات المراقبة، وعلى مكاتب الامتحانات إخطار المركز الوطني للامتحانات بأسماء المندوبين.

وأكدت منع تداول أو قبول الصحائف الورقية الصادرة عن المدارس بالتعليم العام والخاص، ولا يعتد إلا بالصحائف المعتمدة من المركز الوطني للامتحانات».

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