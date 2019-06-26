الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن اعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتبقي درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل و الجنوب وتسجل إنخفاضطفيف يوم الغد

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على مصراتة وسرت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ،مابين ( 35 – 38 ) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج والرياح : شمالي ة غربية إلى شمالية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناَ مثيرة للاثربة والغبار على بعض المناطق خاصة على اجدابيا ودرنة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 27 – 3 3 ) مْ على المناطق الساحلية و الخليج – تتراوح مابين (35-40) مْ على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 34 ) مْ على المناطق الساحلية ومناطق الخليج وتتراوح مابين (37-43) مْ على راس لانوف-جالو والجغبوب وتسجل إنخفاض من مساء اليوم .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح : شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 38 – 44 ) مْ وتسجل انخفاض طفيف يوم الغد .

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 43 ) مْ .

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