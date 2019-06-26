الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن اعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على المناطق الساحلية وتبقي درجات الحرارة مرتفعة نسبيا على مناطق الدواخل و الجنوب وتسجل إنخفاضطفيف يوم الغد
فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة ومعتدلة السرعة وتكون شمالية غربية على مصراتة وسرت ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 30 – 34
أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب ، مع احتمال ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر والخليج والرياح : شمالي
درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 28 – 34
وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة.
الرياح : شمالية شرقية إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 38 –
بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 43 ) مْ .
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