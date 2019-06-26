الراحلة للنفط تسير مليون وثلاثمائة الف لتر من الوقود يوميا في طرابلس‎

أكد صلاح محمد مدير المبيعات بشركة الراحلة للنفط للبوابة إن الشركة تسير مايقارب عن مليون وثلاثمائة لتر يوميا من البنزين لمحطات الوقود بطرابلس ولايوجد نقص في الامداد وان الازدحام الموجود لامبرر له ومازال لدينا المزيد من البنزين والديزل في الشركة

وأضاف مدير المبيعات بشركة الراحلة أن بعض المحطات تقفل لعدم وجود مولدات عند انقطاع الكهرباء وايضا حتى الشركات الأخرى الشرارة وغيرها تسير نفس الكميات من الوقود ولانعلم لماذا هذا الازدحام .

وشهدت محطات الوقود بالعاصمة طرابلس ازدحام شديد لطوابير للسيارات وأخرى للمواطنيين ببراميل لمولداتهم الخاصة.