بلدية سرت تعلن الإثنين آخر موعد لتسلم صكوك الحج

أعلنت بلدية سرت، اليوم الأربعاء، أن آخر موعد لتسلم الصكوك المصدقة الخاصة بقيمة الحج لهذا العام من الحجاج سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يوليو 2019.

ونقلت بلدية سرت عن رئيس اللجنة الفرعية للحج بالمنطقة الوسطى (ب)، حمد الجارح أحواس، قوله: إن آخر موعد لتسلم الصكوك المصدقة سيكون يوم الإثنين المقبل.

وأضاف أن «الترتيبات اكتملت لتطعيم الحجاج الأسبوع المقبل بعد التنسيق مع مكتب الرعاية الصحية»، مشيرًا إلى أنه «من خلال تواصلنا مع فرع الهلال الأحمر الليبي بسرت سوف يتم تقديم شروحات عن كيفية استعمال الإسعافات الأولية عند الضرورة للحجاج».

اللجنة الفرعية للحج بالمنطقة الوسطى (ب). (بلدية سرت)

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