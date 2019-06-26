أمن أجدابيا يلقي القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين

تمكنت مديرية أمن أجدابيا، أمس الثلاثاء، من القبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين بإحدى المزارع على طريق طبرق أجدابيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمديرية، أنه بعد ورود معلومات لإحدى دوريات قسم النجدة بوجود ثلاثة أشخاص يشتبه بهم أنهم هجرة غير شرعية، وبعد أخذ التعليمات من رئيس قسم النجدة بالاتجاه إلى المكان تم القبض عليهم وتم الانتقال بهم إلى القسم واستجوابهم ذكرو ان باقي المجموعة وتتكون من 42 شخص من العمالة الوافدة (هجرة غير شرعية) بإحدى المزارع على طريق طبرق اجدابيا، حيث تم انتقال دوريات قسم النجدة وبرفقة اعضاء مكتب مكافحة الجريمة وتم القبض على 32 شخص وسيتم إحالتهم إلى مكتب الهجرة غير الشرعية اجدابيا.

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