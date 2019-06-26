عقيلة صالح يبحث مع مسؤول روسي تطوير العلاقات بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمقر إقامته بمدينة القبة، رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف.

وقال مجلس النواب الليبي، في بيان صادر عنه اليوم، إن اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الموقتة الدكتور عبدالهادي الحويج، نوقش خلاله التعاون المشترك الليبي الروسي وآفاق تطوير العلاقات بين ليبيا وروسيا في مختلف المجالات.

وأشار البيان إلى أن الجانبين الروسي والليبي، أكدا خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

