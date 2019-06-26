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داخلية الوفاق تبحث تفعيل الاتفاق الأممي المشترك لتطوير الشرطة والأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عقد بديوان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، اجتماعا تقابلي ترأسه وكيل وزارة الداخلية خالد مازن مع مستشاري بعثة الأمم والمتحدة ومدير البرنامج الإنمائي المشترك وبحضور أعضاء اللجنة الفنية للبرنامج المشترك لتطوير الشرطة والأمن.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الاجتماع يأتي للوقوف على أخر المستجدات التي طرأت على تنفيذ بنود المشروع المشترك للتطوير الشرطة والأمن والذي يحوي العديد من المشاريع والبرامج التطورية المعنية بمكونات وزارة الداخلية، كما استعرض الاجتماع سبل الدفع باستكمال باقي المراحل الخاصة بالمشروع من قبل أعضاء اللجنة الفنية وإدارة البرنامج خبراء من الأمم المتحدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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