المتوسط:

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بأنه نتيجة للمشاكل الفنية التي تحدث خلال مرحلة عودة التيار الكهربائي بعد انتهاء فترة طرح الأحمال شب حريق بمحطة جاهزة سور الرياضية سعة 1500 كيلو فولت أمبير بمنطقة كشلاف.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء، إلى أنه بمجهودات فنيي ومهندسي دائرة توزيع حي الاندلس وبتعاون فرقة الاختبارات تم استبدال وتنفيذ عدد (5) وصلات 240 مم ضغط منخفض وعدد (2) رؤوس كوابل بعد الانتهاء من أعمال الحفر والصيانة والسيطرة الكاملة على الحريق.

The post «العامة للكهرباء»: السيطرة على حريق شب بمحطة جاهزة سور الرياضية بمنطقة كشلاف appeared first on صحيفة المتوسط.

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