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الأجهزة التابعة لـ “الموقتة” تدعم العمل المشترك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث ديوان المحاسبة ومديرو إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ومختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وأهم الاحتياجات المطلوبة بشكل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية والرؤية المستقبلية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ومختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع المنعقد الثلاثاء تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية، والذي انتظم تحت إشراف وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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