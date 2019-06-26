الأجهزة التابعة لـ “الموقتة” تدعم العمل المشترك

بحث ديوان المحاسبة ومديرو إدارات التعاون الدولي بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالحكومة الليبية المؤقتة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ومختلف دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية وأهم الاحتياجات المطلوبة بشكل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والاقليمية والرؤية المستقبلية للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين ليبيا ومختلف دول العالم.

وجاء ذلك خلال اجتماع المنعقد الثلاثاء تحت شعار “الشراكة والتشبيك نجاعة وفاعلية، والذي انتظم تحت إشراف وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة.

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