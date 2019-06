القبض على مجموعة من المهاجرين في أجدابيا

المتوسط:

قامت دوريات قسم النجدة التابعة لمديرية أمن أجدابيا، بالقبض على مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، حيث تم الانتقال بهم إلى القسم.

وأثناء استجواب المتهمين، أفادوا بأنَّ باقي أفراد المجموعة تتكون من 42 شخصا من العمالة الوافدة ( هجرة غير شرعية ) بإحدى المزارع على طريق طبرق أجدابيا، حيث تم انتقال دوريات قسم النجدة برفقة أعضاء مكتب مكافحة الجريمه، إذ تم القبض على 32 شخصًا، وسيتم إحالتهم إلى مكتب الهجرة غير الشرعية اجدابيا.

