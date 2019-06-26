بعد تسليمه من قبل القوات المسلحة.. مصر تبدأ محاكمة عسكرية للإرهابي هشام عشماوي‎

ليبيا – بدأت السلطات المصرية أمس الثلاثاء التحقيق مع الإرهابي هشام عشماوي المتهم في أكثر من جريمة إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة ورجال الجيش والشرطة خلال السنوات التي تلت “ثورة” 30 يونيو 2013 وذلك بعد تسليمه من قبل القوات المسلحة مؤخرًا بعد هروبه لسنوات في ليبيا.

مصدر قال في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن عشماوي يتم التحقيق معه الآن داخل أروقة القضاء العسكري في مصر كون الجرائم المتهم فيها تتعلق بقتل ضباط وجنود من الجيش والشرطة وهو الأمر الذي يستوجب محاكمته عسكرياً وفقاً لنصوص الدستور والقانون المصري في هذا الشأن.

وذكر أن محاكمة عشماوي حضورياً هو إجراء طبيعي بعد تسلمه من قبل السلطات الليبية خاصة أن هناك أحكام غيابية صادرة ضده خلال الفترة الماضية بعد ثبوت تورطه في 5 قضايا إرهابية.

وأوضح أن من بين القضايا المتهم فيها عشماوي هجوم ما عرف إعلامياً بـ”كمين الفرافرة” عام 2014 ونتج عنه سقوط العشرات من الضباط والمجندين إلى جانب اتهامه في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات عام 2015 مع آخرين تمت محاكمتهم في القضية.

كما اختتم المصدر بأن عشماوي يحاكم الآن في قضايا نتج عنها مقتل 54 من رجال الجيش والشرطة المصريين.

يذكر أن الجيش فام بتسليم هشام عشماوي لمصر في أواخر مايو الماضي أثناء زيارة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية لليبيا.

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