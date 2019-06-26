محادثات بين مسؤولين أمريكيين والجيش الليبي قد تنتهي بإطلاق سراح طيار أمريكي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن الطيار الذي أسقط الجيش الليبي طائرته بالقرب من غريان في السابع من مايو الماضي، هو أمريكي، ويدعى جيمي سبونوغل، وينحدر من مدينة فلوريدا، ويبلغ من العمر واحدا وثلاثين عاما.

وأضافت الواشنطن بوست أن الطيار المعتقل الآن لدى قوات الجيش الليبي سيتم إطلاق سراحه قريبا، وبأن مسؤولين أمريكيين قضوا أسابيع في مناقشات مع الجيش الليبي لضمان إطلاق سراحه.

وكان الطيار الأمريكي يعمل مرتزقا في قاعدة مصراتة، عند استهداف الجيش الليبي طائرته من نوع ميراج اف ون، والقبض عليه، وقد شارك في شن عدة ضربات جوية على مناطق قريبة من العاصمة، وقد أعلن لحظة القبض عليه أنه برتغالي الجنسية.

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