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قمة المصارف الدولية تكرم “التجارة والتنمية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت اللجنة المشرفة على أعمال القمة الدولية للمصارف المنعقدة في روما بتكريم رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبد المالك بوسام جائزة الإنجاز الذهبي، تقديرا من المشرفين على القمة لما قدمه المصرف من أعمال ساهمت في رفع مستوى القطاع في ليبيا من بينها إنشاء استثمارات تابعة للمصرف بقصد إحداث تنوع في مصادر الدخل، إضافة إلى تأسيس شركة برنيق للطيران وشركة واصل الليبية للنقل.

وجاء هذا التكريم خلال مشاركة مصرف التجارة والتنمية الممثل الوحيد لليبيا في أعمال القمة الدولية للمصارف في العاصمة الإيطالية روما والتي ينظمها ويشرف عليها اتحاد المصارف العربية تحت عنوان الحوارات المتوسطية العربية والأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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