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تعزيز مكافحة الفساد باتفاقيات الأمم المتحدة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أعمال الدورة التدريبية لموظفي الهيئة الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد رقم 11 للعام 2014.

وتختص المادة التي تركزت عليها الدورة بطرق مكافحة الفساد والوقاية منه، ونظمت الدورة التي استمرت أعمالها ليومين إدارة الموارد البشرية واستهدفت 11 موظفا بهدف الرفع من كفاءة الموظفين ومستوى الوعي.

وكانت لجنة متابعة تطبيق الرقم الوطني في الهيئة قد عقدت اجتماعا موسعا في مارس الماضي لمناقشة الرأي القانوني الخاص بالازدواجية في القطاعين العام والخاص، حيث طرح خلالها عدد من المقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع الخاص وآلية عمل الموظفين فيه بما يضمن عدم الازدواجية لما له من أثر في تحسين مستوى استقطاب الباحثين عن العمل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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